Перес: "Назначив Зидана главным тренером, мы изменили будущее команды"
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что приглашение в команду Зинедина Зидана изменит будущее клуба.
Напомним, что с французом мадридский клуб завоевал уже 7 трофеев с 2016 года.
"Назначив Зидана главным тренером, мы изменили будущее команды. Иногда бывает, что тренер не может добиться успеха. Но Зидан не из их числа. Он работает отлично. Сейчас никто не сомневается, что он лучший тренер мира", - сказал функционер.
Читайте: Зидан: "Ничья с "Тоттенхэмом" не обрадовала "Реал", поскольку мы играли дома" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|8
|22
|2
|Валенсия
|8
|18
|3
|Реал Мадрид
|8
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|8
|16
|5
|Севилья
|8
|16
|6
|Леганес
|8
|14
|7
|Реал Сосьедад
|8
|13
|8
|Вильярреал
|8
|13
|9
|Бетис
|8
|13
|10
|Атлетик Бильбао
|8
|11
|11
|Леванте
|8
|10
|12
|Эспаньол
|8
|9
|13
|Сельта Виго
|7
|8
|14
|Хетафе
|8
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|8
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|7
|6
|19
|Алавес
|8
|3
|20
|Малага
|8
|1