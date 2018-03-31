Перес назвал цену на Иско

Теги реал мадридфлорентино пересиско

Перес назвал цену на ИскоПрезидент мадридского "Реала" Флоретино Перес назвал трансферную стоимость полузащитника своей команды Иско.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом босс королевского клуба будет готов расстаться с 25-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 120-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, Перес готов заплатить за Дибалу более 100 миллионов евро. | soccernews.ru

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Безумный Испанец

Очередной глупейший и возможно непоправимый шаг руководства нашего клуба!!!

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