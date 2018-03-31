Перес назвал цену на Иско

Президент мадридского "Реала" Флоретино Перес назвал трансферную стоимость полузащитника своей команды Иско.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом босс королевского клуба будет готов расстаться с 25-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 120-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, Перес готов заплатить за Дибалу более 100 миллионов евро. | soccernews.ru