Перес назвал цену на Варана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес назвал цену на защитника своей команды Рафаэля Варана.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба ввиду частых травм 24-летнего бека летом следующего года готов будет выслушать по нему предложения от потенциальных покупателей. При этом Перес уже определился, что отпустить француза он будет готов за сумму, равную не менее 60-ти миллионам евро.

Напомним, "Реал" узнал своего соперника по 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru