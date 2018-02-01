Перес назвал цену на Варана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес назвал цену на защитника своей команды Рафаэля Варана.

Так, по сведениям Express, ссылающегося на испанскую прессу, расстаться с 24-летним беком босс королевского клуба будет готов, если по французу поступит предложение в размере не менее 60-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Варан сделал 2 результативные передачи в 24 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду хочет, чтобы летом "Реал" подписал четырех игроков. | soccernews.ru