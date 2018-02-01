Перес назвал цену на Варана

Теги флорентино пересрафаэль варанреал мадрид

Перес назвал цену на ВаранаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес назвал цену на защитника своей команды Рафаэля Варана.

Так, по сведениям Express, ссылающегося на испанскую прессу, расстаться с 24-летним беком босс королевского клуба будет готов, если по французу поступит предложение в размере не менее 60-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Варан сделал 2 результативные передачи в 24 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду хочет, чтобы летом "Реал" подписал четырех игроков. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов