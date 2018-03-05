Перес назвал цену на Варана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес назвал цену на защитника своей команды Рафаэля Варана.

Так, по информации goal.com, который ссылается на испанскую прессу, ближайшим летом босс королевского клуба будет готов отпустить 24-летнего бека, если по нему поступит предложение в размере не менее 60-ти миллионов евро.

Ожидается, что главным претендентом на француза будет английский "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Перес назвал свою цену на Белотти. | soccernews.ru