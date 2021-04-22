Перес назвал четыре клуба, которые остались в Суперлиге

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Перес назвал четыре клуба, которые остались в Суперлиге

Фото AFP

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сообщил, что в европейской Суперлиге остаётся четыре участника, которые ведут консультации о будущем турнира.

"Ювентус" и "Милан" не покинули проект. "Барселона" пока думает. Между "Реалом" и этими тремя клубами ведутся переговоры, чтобы найти решение касательно будущего турнира. Возможно, мы что-то поменяем. Например, будут участвовать топ-4 клуба АПЛ, топ-4 клуба Ла Лиги. Главное, чтобы большие клубы играли друг с другом, а дети смотрели футбол. Футбол опирается на большие клубы. Так было всегда", - сказал Перес в интервью El Larguero в эфире радиостанции Cadena SER.

Напомним, что Суперлига просуществовала около двух суток - проект приостановлен из-за выхода из него большинства клубов.

Изначально участниками нового турнира были названы 12 команд из Англии, Испании и Италии - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан".

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