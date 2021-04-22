Перес назвал четыре клуба, которые остались в Суперлиге
Фото AFP
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сообщил, что в европейской Суперлиге остаётся четыре участника, которые ведут консультации о будущем турнира.
"Ювентус" и "Милан" не покинули проект. "Барселона" пока думает. Между "Реалом" и этими тремя клубами ведутся переговоры, чтобы найти решение касательно будущего турнира. Возможно, мы что-то поменяем. Например, будут участвовать топ-4 клуба АПЛ, топ-4 клуба Ла Лиги. Главное, чтобы большие клубы играли друг с другом, а дети смотрели футбол. Футбол опирается на большие клубы. Так было всегда", - сказал Перес в интервью El Larguero в эфире радиостанции Cadena SER.
Напомним, что Суперлига просуществовала около двух суток - проект приостановлен из-за выхода из него большинства клубов.
Изначально участниками нового турнира были названы 12 команд из Англии, Испании и Италии - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер" и "Милан".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14