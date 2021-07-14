Перес назвал Роналду идиотом: новая скандальная аудиозапись с президентом "Реала"
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Издание El Confidencial опубликовало аудиозапись с жестким высказыванием президента "Реала" Флорентино Переса в 2012 году о португальском нападающем Криштиану Роналду. Тогда форвард заявил, что он несчастлив в королевском клубе.
"Роналду - сумасшедший. Этот парень идиот, он болен. Вам кажется, что он нормальный, но нормальный человек не ведет себя так. Как вы думаете, почему он так себя ведет? Его агент не имеет контроля над ним, даже во время интервью. Он не видит реальности", - сказал Перес.
Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. Всего он провел за мадридский клуб 438 матчей во всех турнирах и пропустил 450 голов.
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