Перес назвал свою цену на Белотти

Агент форварда итальянского "Торино" Андреа Белотти предлагал в зимнее трансферное окно услуги своего клиента мадридскому "Реалу" и каталонской "Барселоне".

Однако, как информирует испанская пресса, ни "сливочные", ни "сине-гранатовые" не были заинтересованы в подписании 24-летнего нападающего "бордовых". При этом президент королевского клуба Флорентино Перес уведомил представителя футболиста, что будет готов рассмотреть вопрос о трансфере игрока, однако его предложение не превысит 30-ти миллионов евро.

Отметим, что еще летом "Торино" отказывался продавать Белотти за 90 миллионов евро.

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