Перес назвал условие возвращения Роналду в "Манчестер Юнайтед"

1 Теги манчестер юнайтеддавид де хеафлорентино перескриштиану роналдуреал мадрид

Перес назвал условие возвращения Роналду в "Манчестер Юнайтед"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес назвал условие возвращения ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба вполне будет готов отпустить 33-летнего форварда на "Олд Траффорд", если взамен ему он получит голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа и 100 миллионов евро.

Напомним, Де Хеа высказался о предстоящей встрече с Роналду на ЧМ. | soccernews.ru

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