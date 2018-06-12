Перес назвал условие возвращения Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес назвал условие возвращения ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба вполне будет готов отпустить 33-летнего форварда на "Олд Траффорд", если взамен ему он получит голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа и 100 миллионов евро.

Напомним, Де Хеа высказался о предстоящей встрече с Роналду на ЧМ. | soccernews.ru