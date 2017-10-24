Перес: "Не думал о подписании Кейна"

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Перес: "Не думал о подписании Кейна"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал слухи, которые связывают его клуб с форвардом лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейном.

"Я не думал о подписании Кейна, мы - в восторге от Бензема и всей нашей команды. Я не делал запрос по его трансферной стоимости. Если бы я это сделал, мне бы назвали цену в 250 миллионов евро", - цитирует босса королевского клуба sport.es.

Напомним, сразу пять игроков "Реала" попали в сборную года по версии ФИФА. | soccernews.ru

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