Перес не готов соревноваться с ПСЖ по размеру оклада для Мбаппе

Теги килиан мбаппемонакореал мадридпсж

Перес не готов соревноваться с ПСЖ по размеру оклада для МбаппеМадридский "Реал" в лице своего президента Флорентино Переса не готов соревноваться с французским ПСЖ по размеру оклада для форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Как информирует football.fr, парижане уже предложили 18-летнему нападающему монегасков подписать контракт с годовым окладом в размере 12-ти миллионов евро в год, что вдвое превышает намерения королевского клуба. "Сливочные" готовы платить французу "лишь" 6 миллионов евро, при этом Перес не намерен делать улучшенное предложение игроку.

Напомним, "Реал" надеется использовать свои преимущества перед ПСЖ при подписании Мбаппе. | soccernews.ru

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