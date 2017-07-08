Перес не готов соревноваться с ПСЖ по размеру оклада для Мбаппе

Мадридский "Реал" в лице своего президента Флорентино Переса не готов соревноваться с французским ПСЖ по размеру оклада для форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Как информирует football.fr, парижане уже предложили 18-летнему нападающему монегасков подписать контракт с годовым окладом в размере 12-ти миллионов евро в год, что вдвое превышает намерения королевского клуба. "Сливочные" готовы платить французу "лишь" 6 миллионов евро, при этом Перес не намерен делать улучшенное предложение игроку.

Напомним, "Реал" надеется использовать свои преимущества перед ПСЖ при подписании Мбаппе. | soccernews.ru