Перес не готов удовлетворить финансовые запросы Неймара

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Перес не готов удовлетворить финансовые запросы НеймараПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес не готов удовлетворить финансовые запросы форварда французского ПСЖ Неймара.

Как информирует испанская пресса, в случае своего возможного перехода в королевский клуб, бразилец хотел бы, чтобы его оклад увеличился до 40 миллионов евро за сезон. Однако против такой зарплаты выступает босс "сливочных", поэтому он планирует добиться от 25-летнего нападающего парижан, в подписании которого он сильно заинтересован, снижения его финансовых аппетитов.

Напомним, в контракте Неймара есть несколько пунктов, которые могут поспособствовать его уходу в "Реал". | soccernews.ru

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