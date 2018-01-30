Перес не готов удовлетворить финансовые запросы Неймара

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес не готов удовлетворить финансовые запросы форварда французского ПСЖ Неймара.

Как информирует испанская пресса, в случае своего возможного перехода в королевский клуб, бразилец хотел бы, чтобы его оклад увеличился до 40 миллионов евро за сезон. Однако против такой зарплаты выступает босс "сливочных", поэтому он планирует добиться от 25-летнего нападающего парижан, в подписании которого он сильно заинтересован, снижения его финансовых аппетитов.

Напомним, в контракте Неймара есть несколько пунктов, которые могут поспособствовать его уходу в "Реал". | soccernews.ru