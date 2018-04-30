Перес не хочет расставаться с Бэйлом

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес не хочет расставаться с вингером своей команды Гаретом Бэйлом.

По информации The Sun, босс королевского клуба хочет, чтобы 28-летний футболист "сливочных", несмотря на его высокую зарплату и не лучшую в последнее время игру, остался и на следующий сезон на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Бэйл забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач в 34 матчах за "Реал".

Напомним, появилось фото второго комплекта формы "Реала" на сезон 2018/2019. | soccernews.ru