Перес не хочет расставаться с Бэйлом

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Перес не хочет расставаться с БэйломПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес не хочет расставаться с вингером своей команды Гаретом Бэйлом.

По информации The Sun, босс королевского клуба хочет, чтобы 28-летний футболист "сливочных", несмотря на его высокую зарплату и не лучшую в последнее время игру, остался и на следующий сезон на "Сантьяго Бернабеу".

В нынешнем сезоне Бэйл забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач в 34 матчах за "Реал".

Напомним, появилось фото второго комплекта формы "Реала" на сезон 2018/2019. | soccernews.ru

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