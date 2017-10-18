Перес: "Не хочу критиковать ПСЖ за трансферы Неймара и Мбаппе"

Теги реал мадридфлорентино переспсжнеймаркилиан мбаппе

Перес: "Не хочу критиковать ПСЖ за трансферы Неймара и Мбаппе"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес отказался комментировать приобретение французским ПСЖ форвардов Неймара и Килиана Мбаппе за рекордные 222 и 180 миллионов евро у каталонской "Барселоны" и "Монако" соответственно.

"Я не знаю, как они это сделали, и я не хочу критиковать такой дружелюбный нам клуб, как ПСЖ. Но мы должны уважать правила финансового Fair Play, как и все остальные. И я полагаю, если они это сделали, они имели для этого предпосылки", - цитирует босса королевского клуба le10sport.

Напомним, Перес готовит мегапредложение по Дибале. | soccernews.ru

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