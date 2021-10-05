Перес не исключил, что "Реал" купит Мбаппе зимой

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского "Реала" уже ближайшей зимой.

"Я надеюсь, что к 1 января получится всё решить", - сказал президент королевского клуба Флорентино Перес в ответ на вопрос о новых попытках купить француза.

Напомним, что прошедшим летом "Реал" сделал несколько предложений о приобретении 22-летнего форварда, но неизменно получал отказ.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает 30 июня 2022 года, и футболист не собирается его продлевать.

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