Перес не исключил уход Варана из "Реала"

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Перес не исключил уход Варана из "Реала"

Фото твиттер Рафаэля Варана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес допустил летнюю продажу центрального защитника Рафаэля Варана.

"Если кто-то из игроков не хочет оставаться в команде, мы не будем препятствовать его уходу", - сказал Перес в интервью El Larguero в эфире радиостанции Cadena SER.

Напомним, что контракт французского футболиста с "бланкос" истекает в 2022 году, и он пока отказывается его продлевать.

27-летний Варан в текущем сезоне сыграл за "Реал" 37 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Перес сделал заявление о будущем Модрича в "Реале". | http://soccernews.ru
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