Перес: "Не люблю говорить о судьях"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поделился мнением о судействе в испанском чемпионате.

"Не люблю говорить о судьях. Но, конечно, у нас есть вопросы. К примеру, момент с фолом на Винисиусе Жуниоре в матче с "Вильярреалом" не был рассмотрен. Мы обеспокоены этим. Арбитры должны совершенствоваться, становиться профессиональнее. Мы поддерживаем VAR", - цитирует Переса AS.

Напомним, что в первых трёх турах Примеры "Реал" набрал 5 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

Система VAR работает на матчах Ла Лиги уже второй сезон, однако спорные судейские решения искоренить пока не удалось.

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