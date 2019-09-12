Перес: "Не люблю говорить о судьях"

Теги реал мадридфлорентино перессистема видеоповторов var

Перес: "Не люблю говорить о судьях"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поделился мнением о судействе в испанском чемпионате.

"Не люблю говорить о судьях. Но, конечно, у нас есть вопросы. К примеру, момент с фолом на Винисиусе Жуниоре в матче с "Вильярреалом" не был рассмотрен. Мы обеспокоены этим. Арбитры должны совершенствоваться, становиться профессиональнее. Мы поддерживаем VAR", - цитирует Переса AS.

Напомним, что в первых трёх турах Примеры "Реал" набрал 5 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

Система VAR работает на матчах Ла Лиги уже второй сезон, однако спорные судейские решения искоренить пока не удалось.

Не пропустите: Перес рассказал о сорвавшихся трансферах "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Венгер в ближайшее время станет техническим директором ФИФА

Венгер в ближайшее время станет техническим директором ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов