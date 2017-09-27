Перес не намерен предлагать Роналду новый контракт

Теги реал мадридкриштиану роналдуфлорентино перес

Перес не намерен предлагать Роналду новый контрактПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес не намерен предлагать ведущему форварду своей команды Криштиану Роналду новый контракт.

Более того, как информирует испанская пресса, прошлым летом, когда появились слухи о возможном уходе португальца из королевского клуба, босс "сливочных" и вовсе был готов продать свою главную звезду. В частности, он сообщил агенту 32-летнего нападающего Жорже Мендешу о том, что он примет предложение по его клиенту в размере 200 миллионов евро. Но в итоге Роналду остался в Мадриде, так как ни один клуб не был готов заплатить за него указанную сумму.

Напомним, Роналду переадресовал вопрос о возможном продлении им контракта с "Реалом" Пересу. | soccernews.ru

комментарии
Flamenco

Криштиану уйдет в Китай и там будет получать много Деньга)))

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

"Бавария" отправила в отставку Анчелотти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 6 18
2 Атлетико Мадрид 6 14
3 Севилья 6 13
4 Валенсия 6 12
5 Реал Мадрид 6 11
6 Леганес 6 10
7 Леванте 5 9
8 Реал Сосьедад 6 9
9 Бетис 5 9
10 Хетафе 6 8
11 Атлетик Бильбао 6 8
12 Эспаньол 6 8
13 Сельта Виго 6 7
14 Вильярреал 6 7
15 Лас Пальмас 6 6
16 Эйбар 6 6
17 Жирона 6 5
18 Депортиво Ла-Корунья 6 4
19 Малага 6 1
20 Алавес 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов