Перес не намерен предлагать Роналду новый контракт

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес не намерен предлагать ведущему форварду своей команды Криштиану Роналду новый контракт.

Более того, как информирует испанская пресса, прошлым летом, когда появились слухи о возможном уходе португальца из королевского клуба, босс "сливочных" и вовсе был готов продать свою главную звезду. В частности, он сообщил агенту 32-летнего нападающего Жорже Мендешу о том, что он примет предложение по его клиенту в размере 200 миллионов евро. Но в итоге Роналду остался в Мадриде, так как ни один клуб не был готов заплатить за него указанную сумму.

Напомним, Роналду переадресовал вопрос о возможном продлении им контракта с "Реалом" Пересу. | soccernews.ru