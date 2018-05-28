Перес не намерен удовлетворять финансовые запросы Роналду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес не намерен удовлетворять финансовые запросы ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду.

Так, по сведениям испанской прессы, португалец желает, чтобы его оклад в королевском клубе вырос с 26-ти миллионов евро в год до 40 миллионов. Однако босс "сливочных" не готов дать такую зарплату 33-летнему нападающему. Более того, Перес остался сильно недоволен словами футболиста, который намекнул на свой возможный уход из "Реала" сразу же по окончанию финала Лиги Чемпионов.

Напомним, девушка Роналду поздравила его с победой в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru