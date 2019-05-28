Перес не отпустил Рамоса бесплатно в Китай

Президент "Реала" Флорентино Перес сообщил, что капитан команды Серхио Рамос делал запрос об уходе.

"Серхио был в моем офисе и сказал, что ему поступило хорошее предложение из Китая, но у них нет средств для его выкупа. Я сказал, что не допущу этого. Нельзя чтобы капитан команды уходил бесплатно. Это был бы опасный прецедент.

У Рамоса сейчас самый большой контракт в "Реале" и это заслуженно. Я очень люблю Рамоса и сделал для него все возможное", - приводит слова Переса Marca.

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В минувшем сезоне он провел 42 матча, в которых отметился 11 голами и одним ассистом.

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