Перес не против обменять Роналду на Кейна

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает различные варианты для подписания форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Так, по сведениям испанской прессы, ради подписания 24-летнего форварда "шпор" босс королевского клуба готов даже будет включить в сделку ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду. Однако главным препятствием на пути такого обмена может стать нежелание самого португальца переходить в "Тоттенхэм".

Напомним, за последние пять сезонов "Реал" подписал только двух игроков в зимнее трансферное окно. | soccernews.ru