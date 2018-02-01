Перес не против обменять Роналду на Кейна

Теги реал мадридхарри кейнкриштиану роналдутоттенхэмфлорентино перес

Перес не против обменять Роналду на КейнаПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассматривает различные варианты для подписания форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Так, по сведениям испанской прессы, ради подписания 24-летнего форварда "шпор" босс королевского клуба готов даже будет включить в сделку ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду. Однако главным препятствием на пути такого обмена может стать нежелание самого португальца переходить в "Тоттенхэм".

Напомним, за последние пять сезонов "Реал" подписал только двух игроков в зимнее трансферное окно. | soccernews.ru

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