Перес не теряет надежд получить с продажи двух игроков "Реала" 150 миллионов евро

Теги реал мадридфлорентино перескилиан мбаппеальваро моратахамес родригес

Перес не теряет надежд получить с продажи двух игроков "Реала" 150 миллионов евроПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес не теряет надежд существенно пополнить клубный бюджет с продажи игроков своей команды.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба не желает снижать трансферную стоимость Альваро Мораты, который был оценен в 90 миллионов евро, и Хамеса Родригеса, чей трансфер "сливочные" оценили в 60 миллионов. Перес по-прежнему рассчитывает, что он сможет получить за двух футболистов 150 миллионов евро, которые впоследствии можно было бы направить на приобретение форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Напомним, Себальос дал ответ "Реалу". | soccernews.ru

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