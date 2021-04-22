Перес не верит в покупку Мбаппе и Холанда после провала Суперлиги

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Перес не верит в покупку Мбаппе и Холанда после провала Суперлиги

Фото твиттер MadridistaReal

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес признался, что отсутствие доходов от запуска европейской Суперлиги делает маловероятными трансферы нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда грядущим летом.

"Невозможно купить Мбаппе и Холанда без Суперлиги. Это касается не только "Реала", но и любого другого клуба", - сказал Перес в интервью El Larguero в эфире радиостанции Cadena SER.

Планировалось, что все 12 участников Суперлиги получат крупные суммы за согласие играть в турнире.Речь шла о сумме от 100 до 350 миллионов евро.

Рыночная стоимость 22-летнего Мбаппе оценивается в 160 миллионов евро, а 20-летнего Холанда - в 110 миллионов.

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