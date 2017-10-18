Перес: "Не вижу Ла Лигу без "Барселоны"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о возможном выходе каталонской "Барселоны" из испанской Ла Лиги.

" Есть гипотезы, которые я не рассматриваю. Я не рассматриваю Испанию без Каталонии, а Ла Лигу без "Барсы". Поэтому я не могу ответить на то, о чем я даже не могу думать ", - цитирует босса королевского клуба El Mundo Deportivo.

Напомним, спортдир "Барселоны" посетил матч "Реал" - "Тоттенхэм". | soccernews.ru