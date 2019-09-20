Перес недоволен действиями Зидана после разгрома от ПСЖ

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес подверг критике одно из последних решений главного тренера команды Зинедина Зидана.

По информации Mundo Deportivo, руководитель королевского клуба остался крайне недоволен тем, что футболисты получили выходной после позорного поражения от ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Предоставить отдых игрокам - это инициатива тренерского штаба. Боссы "бланкос" считают, что французский специалист слишком мягок со своими подопечными.

Напомним, что контракт Зидана с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года, а его возможное увольнение обойдётся "сливочным" в 80 миллионов евро.

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