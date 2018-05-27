Перес: "Нет необходимости покупать новых игроков, в "Реале" собраны лучшие футболисты мира на своих позициях"

Теги флорентино пересреал мадрид

Перес: "Нет необходимости покупать новых игроков, в "Реале" собраны лучшие футболисты мира на своих позициях"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о трансферных планах своего клуба на ближайшее лето.

"За последние годы мы сыграли с почти всеми лучшими командами Европы, и я очень доволен продемонстрированными результатами. У нас нет необходимости покупать новых игроков. У нас собраны самые лучшие футболисты мира на каждой позиции, поэтому будет очень трудно улучшить эту команду", - цитирует босса королевского клуба Le 10 Sport.

Напомним, Перес уже поставил новую цель перед "Реалом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Yas – победитель конкурса прогнозов на финал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов