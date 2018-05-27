Перес: "Нет необходимости покупать новых игроков, в "Реале" собраны лучшие футболисты мира на своих позициях"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о трансферных планах своего клуба на ближайшее лето.

" За последние годы мы сыграли с почти всеми лучшими командами Европы, и я очень доволен продемонстрированными результатами. У нас нет необходимости покупать новых игроков. У нас собраны самые лучшие футболисты мира на каждой позиции, поэтому будет очень трудно улучшить эту команду ", - цитирует босса королевского клуба Le 10 Sport.

Напомним, Перес уже поставил новую цель перед "Реалом". | soccernews.ru