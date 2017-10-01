Перес: "Никогда плохо не отзывался о судьях"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес затронул тему судейства в матчах испанской Ла Лиги.

" Я никогда плохо не высказывался о судьях, командах, игроках... ни о ком. Я только говорил о том, что изменения, которые можно произвести в Федерации, позволило бы улучшить некоторые вещи. Я прошу, чтобы все соответствовало критериям, которые будут известны всем ", - цитирует босса королевского клуба El Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня "Реал" сыграет против "Эспаньола". | soccernews.ru