Перес - о Зидане: "Это благословение небес"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высоко отозвался о главном тренере своей команды Зинедине Зидане.

Накануне "сливочные" стали чемпионами Испании, победив дома "Вильярреал" (2:1).

"Я читал, что Зидан выигрывает трофей с "Реалом" в среднем каждые 19 матчей. Зидан - это благословение небес. Люди могут говорить о нём всё, что угодно, а мы продолжим брать титулы", - приводит слова Переса Marca.

Напомним, что для Зидана-тренера это второй чемпионский титул и 11-й трофей во главе "Реала". Больше в истории клуба только у Мигеля Муньоса (14).

Кроме того, француз стал восьмым наставником "бланкос", дважды выигравшим Примеру.

Не пропустите: Перес сделал заявление о летней трансферной кампании "Реала". | http://soccernews.ru