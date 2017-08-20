Перес обратил внимание на одного из лучших бомбардиров Серии А

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес обратил внимание на одного из лучших бомбардиров итальянской Серии А.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба рассматривает вариант с приобретением нападающего "Торино" Андреа Белотти. Однако возможный трансфер 23-летнего нападающего "быков" Пересу еще предстоит согласовать с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом.

Напомним, "Реал" готовится предложить за игрока "Манчестер Юнайтед" 50 миллионов евро. | soccernews.ru