Перес обратил внимание на одного из лучших бомбардиров Серии А

Теги флорентино пересреал мадридзинедин зиданториноандреа белотти

Перес обратил внимание на одного из лучших бомбардиров Серии АПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес обратил внимание на одного из лучших бомбардиров итальянской Серии А.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба рассматривает вариант с приобретением нападающего "Торино" Андреа Белотти. Однако возможный трансфер 23-летнего нападающего "быков" Пересу еще предстоит согласовать с главным тренером своей команды Зинедином Зиданом.

Напомним, "Реал" готовится предложить за игрока "Манчестер Юнайтед" 50 миллионов евро. | soccernews.ru

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