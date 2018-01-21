Перес объяснил Роналду, почему "Реал" не может продлить с ним контракт

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Перес объяснил Роналду, почему "Реал" не может продлить с ним контракт

Президент "Реала" Флорентино Перес сказал форварду Криштиану Роналду, что клубу не хватает средств для продления с ним контракта.

Как сообщает AS, португалец недоволен тем, что он не является самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Также Роналду не поверил словам Переса, т.к. ходят слухи о возможных трансферах Харри Кейна и Неймара в "Реал", а на эти сделки клубу необходимы большие деньги.

Действующий контракт Роналду с "Реалом" рассчитан до лета 2021 года.

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