Перес объявил о завершении летней трансферной кампании "Реала"

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Мадридский "Реал" больше не будет подписывать футболистов этим летом, сообщает Radio Marca.

По информации источника, о завершении летней трансферной кампании президент королевского клуба Флорентино Перес объявил членам совета директоров.

Таким образом, единственным новичком "сливочных" стал защитник Давид Алаба. Австрийского универсала удалось заполучить бесплатно, поскольку он был свободным агентом после ухода из "Баварии".

Стоит отметить, что "Реал" считался главным претендентом на нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, который хочет сменить команду текущим летом.

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