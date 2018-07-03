Перес оценивает возможность обмена Бэйла на вингера "Манчестер Юнайтед"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес оценивает возможность обмена одной из главных звезд своей команды Гарета Бэйла в "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба рассматривает вариант с продажей валлийца на "Олд Траффорд" и включением в сделку по нему вингера "красных дьяволов" Антони Мартиаля.

Напомним, "Реал" рискует сыграть матч за Суперкубок УЕФА без пяти ведущих игроков. | soccernews.ru