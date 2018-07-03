Перес оценивает возможность обмена Бэйла на вингера "Манчестер Юнайтед"

Теги реал мадридманчестер юнайтедантони мартиальгарет бэйл

Перес оценивает возможность обмена Бэйла на вингера "Манчестер Юнайтед"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес оценивает возможность обмена одной из главных звезд своей команды Гарета Бэйла в "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба рассматривает вариант с продажей валлийца на "Олд Траффорд" и включением в сделку по нему вингера "красных дьяволов" Антони Мартиаля.

Напомним,  "Реал" рискует сыграть матч за Суперкубок УЕФА без пяти ведущих игроков. | soccernews.ru

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