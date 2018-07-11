Перес определил альтернативы Неймару и Мбаппе

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Перес определил альтернативы Неймару и МбаппеПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил альтернативы форвардам ПСЖ Неймару и Килиану Мбаппе, которые стали для его клуба главными претендентами на замену Криштиану Роналду, ушедшему в туринский "Ювентус".

Так, по сведениям испанской прессы, в случае, если подписать кого-то из нападающих парижан не получится, босс королевского клуба будет готов предпринять попытки приобрести ведущего бомбардира "Тоттенхэма" Харри Кейна и вингера "Челси" Эдена Азара. На их покупку "сливочные" не пожалеют 400 миллионов евро.

Напомним,  "Реал" готовит космическое предложение по Мбаппе. | soccernews.ru

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