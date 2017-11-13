Перес определил четыре приоритетные трансферные цели "Реала" на лето

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил четыре позиции в своей команде, которые требуют усиления.

Так, в летнее трансферное окно босс королевского клуба планирует подписать голкипера, центрального защитника и двух игроков в линию атаки. Приоритетными кандидатами на эти роли Перес определил соответственно Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Эмерика Ляпорта ("Атлетик"), Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Антуана Гризманна ("Атлетико").

Напомним, летом "Реал" может предпринять попытки подписать Мбаппе. | soccernews.ru