Перес определил четыре приоритетные трансферные цели "Реала" на лето

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Перес определил четыре приоритетные трансферные цели "Реала" на летоПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил четыре позиции в своей команде, которые требуют усиления.

Так, в летнее трансферное окно босс королевского клуба планирует подписать голкипера, центрального защитника и двух игроков в линию атаки. Приоритетными кандидатами на эти роли Перес определил соответственно Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Эмерика Ляпорта ("Атлетик"), Харри Кейна ("Тоттенхэм") и Антуана Гризманна ("Атлетико").

Напомним, летом "Реал" может предпринять попытки подписать Мбаппе. | soccernews.ru

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