Перес определил двух кандидатов на замену Роналду

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил двух кандидатов на замену ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду, который намекнул о своем возможном уходе из клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания ближайшим летом с португальским нападающим, босс "сливочных" предпримет попытки подписать одного из форвардов ПСЖ - Неймара либо Килиана Мбаппе.

Напомним, СМИ назвали главную причину возможного ухода Роналду из "Реала". | soccernews.ru