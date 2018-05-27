Перес определил двух кандидатов на замену Роналду

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Перес определил двух кандидатов на замену РоналдуПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил двух кандидатов на замену ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду, который намекнул о своем возможном уходе из клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания ближайшим летом с португальским нападающим, босс "сливочных" предпримет попытки подписать одного из форвардов ПСЖ - Неймара либо Килиана Мбаппе.

Напомним, СМИ назвали главную причину возможного ухода Роналду из "Реала". | soccernews.ru

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