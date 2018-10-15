Перес определил еще одного кандидата на замену Лопетеги

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил еще одного кандидата на замену главному тренеру своей команды Хулену Лопетеги.

Так, по сведениям Football Espana, новым претендентом на пост наставника королевского клуба стал Йоахим Лев, в настоящее время возглавляющий сборную Германии. Босс "сливочных" рассчитывает, что заполучить 58-летнего специалиста будет не так сложно, как ранее, ввиду не лучших результатов, которые демонстрирует "бундестим".

Отметим, что Перес пытался подписать Лева в "Реал" несколько лет назад.

Не пропустите: история "Реала" за 2010-2014 годы. | soccernews.ru