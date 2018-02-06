Перес определил еще одного кандидата на замену Зидану

Теги реал мадридфлорентино пересзинедин зиданювентусмассимилиано аллегри

Перес определил еще одного кандидата на замену ЗидануПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил еще одного кандидата на замену главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.

Так, по сведениям испанской прессы в шорт-лист босса королевского клуба к уже имеющимся там Йоахиму Леву (сборная Германии), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Маурицио Сарри ("Наполи") был включен наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Напомним, Рамос хочет, чтобы "Реал" подписал защитника "Баварии". | soccernews.ru

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