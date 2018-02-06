Перес определил еще одного кандидата на замену Зидану

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил еще одного кандидата на замену главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.

Так, по сведениям испанской прессы в шорт-лист босса королевского клуба к уже имеющимся там Йоахиму Леву (сборная Германии), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Маурицио Сарри ("Наполи") был включен наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Напомним, Рамос хочет, чтобы "Реал" подписал защитника "Баварии". | soccernews.ru