Перес определил главную трансферную цель "Реала" на лето
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил главную трансферную цель для своего клуба на следующее лето.
Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба признал, что наиболее проблемной позицией его команды в текущем сезоне стало место центрального форварда. Ввиду этого, летом следующего года президент "сливочных" намерен предпринять попытки подписать нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна - по его мнению, оптимального варианта для усиления атакующей мощи "Реала".
Напомним, вчера "Реал" обыграл "Реал Сосьедад". | soccernews.ru
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