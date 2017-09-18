Перес определил главную трансферную цель "Реала" на лето

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Перес определил главную трансферную цель "Реала" на летоПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил главную трансферную цель для своего клуба на следующее лето.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба признал, что наиболее проблемной позицией его команды в текущем сезоне стало место центрального форварда. Ввиду этого, летом следующего года президент "сливочных" намерен предпринять попытки подписать нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна - по его мнению, оптимального варианта для усиления атакующей мощи "Реала".

Напомним, вчера "Реал" обыграл "Реал Сосьедад". | soccernews.ru

комментарии
Башир

В смысле Перес решил? вообще то решает тренер! а босс уже должен купить того на кого указал тренер.

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Messi

это всегда так было, это при Моуриньо и Зидане тренера могут вставить свои "пять копеек". С другими тренерами Перес сам решал кого покупать.

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