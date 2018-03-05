Перес определил идеальное для "Реала" атакующее трио на будущее

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил идеальное для своей команду атакующее трио на будущее.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба рассчитывает, что на замену Криштиану Роналду, Гарету Бэйлу и Кариму Бензема ему удастся подписать Эдена Азара ("Челси"), Пауло Дибалу ("Ювентус") и Харри Кейна ("Тоттенхэм").

Напомним, перед матчем с ПСЖ Перес предъявил Зидану требование по составу "Реала". | soccernews.ru