Перес определил кандидата на замену Роналду
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил кандидата на замену ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду.
Так, согласно предположениям Tuttosport, в случае расставания с португальцем босс королевского клуба вполне может предпринять попытки подписать форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. При этом вполне вероятно, что "старая синьора" попробует сохранить лидера своих атак.
Напомним, у Роналду испортились отношения с пятью игроками "Реала". | soccernews.ru
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