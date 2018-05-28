Перес определил кандидата на замену Роналду

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Перес определил кандидата на замену РоналдуПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил кандидата на замену ведущему бомбардиру своей команды Криштиану Роналду.

Так, согласно предположениям Tuttosport, в случае расставания с португальцем босс королевского клуба вполне может предпринять попытки подписать форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. При этом вполне вероятно, что "старая синьора" попробует сохранить лидера своих атак.

Напомним, у Роналду испортились отношения с пятью игроками "Реала". | soccernews.ru

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