Перес определил нового фаворита на роль наконечника атак "Реала"

1 Теги реал мадридманчестер юнайтедромелу лукакуфлорентино перес

Перес определил нового фаворита на роль наконечника атак "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил нового фаворита на роль наконечника атак своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба хочет, чтобы роль центрфорварда на "Сантьяго Бернабеу" в новом сезоне досталась нападающему "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Бельгиец привлек к себе внимание Переса игрой на Чемпионате Мира в России, где он отметился уже 4 результативными ударами в 3 матчах.

Напомним, "Реал" готовит предложение по хавбеку сборной Колумбии. | soccernews.ru

Комментарии
Фуфлонтино Перец

Нет! Нет! Нет! Мы вернем Рауля де Томаса, а Каримку оставим и повысим зарплату!!! Ни Кейн, ни Ромелу, ни Салах, а Бензема и де Томас! А Роналду на свалку!!!

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов