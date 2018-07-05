Перес определил нового фаворита на роль наконечника атак "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил нового фаворита на роль наконечника атак своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба хочет, чтобы роль центрфорварда на "Сантьяго Бернабеу" в новом сезоне досталась нападающему "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Бельгиец привлек к себе внимание Переса игрой на Чемпионате Мира в России, где он отметился уже 4 результативными ударами в 3 матчах.

Напомним, "Реал" готовит предложение по хавбеку сборной Колумбии. | soccernews.ru