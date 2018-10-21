Перес определил нового кандидата на замену Лопетеги
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил нового кандидата на замену главному тренеру своей команды Хулену Лопетеги.
Так, согласно информации AS, босс королевского клуба всерьез раздумывает над возвращением на "Сантьяго Бернабеу" Гути, который сейчас работает в турецком "Бешикташа". В пользу 41-летнего специалиста говорят два факта - его близость к игрокам "сливочных" и знание устройства королевского клуба изнутри.
Напомним, Перес рассматривает три громкие альтернативы Лопетеги. | soccernews.ru
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|Леванте
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|Эйбар
|20
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