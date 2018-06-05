Перес определил очередного кандидата на должность наставника "Реала"

Теги реал мадридфлорентино пересгуанчжоуфабио каннаваро

Перес определил очередного кандидата на должность наставника "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил очередного кандидата на должность нового главного тренера своей команды.

Так, по сведениям El Desmarque, еще одним претендентом на вакантный пост наставника королевского клуба стал итальянский специалист Фабио Каннаваро, в настоящее время возглавляющий китайский "Гуанчжоу Эвергранд".

Напомним, подписание Клоппа будет стоить "Реалу" 32 миллиона евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов