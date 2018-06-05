Перес определил очередного кандидата на должность наставника "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил очередного кандидата на должность нового главного тренера своей команды.

Так, по сведениям El Desmarque, еще одним претендентом на вакантный пост наставника королевского клуба стал итальянский специалист Фабио Каннаваро, в настоящее время возглавляющий китайский "Гуанчжоу Эвергранд".

Напомним, подписание Клоппа будет стоить "Реалу" 32 миллиона евро. | soccernews.ru