Перес определил приоритетного кандидата на замену Бензема

Президент мадридского "Реала" Флоретино Перес определил приоритетного кандидата на замену форварду своей команды Кариму Бензема, с которым клуб намерен расстаться этим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба в новом сезоне рассчитывает сделать ставку в атаке на нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски. По мнению Переса, поляк обладает всеми качествами, чтобы стать одним из лидеров "сливочных".

Напомним, Лопетеги переговорил с Роналду. | soccernews.ru