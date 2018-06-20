Перес определил приоритетного кандидата на замену Бензема

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Перес определил приоритетного кандидата на замену БенземаПрезидент мадридского "Реала" Флоретино Перес определил приоритетного кандидата на замену форварду своей команды Кариму Бензема, с которым клуб намерен расстаться этим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба в новом сезоне рассчитывает сделать ставку в атаке на нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски. По мнению Переса, поляк обладает всеми качествами, чтобы стать одним из лидеров "сливочных".

Напомним, Лопетеги переговорил с Роналду. | soccernews.ru

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