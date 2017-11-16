Перес определил приоритетных кандидатов на усиление "Реала"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил приоритетных кандидатов на усиление своей команды в летнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, по окончанию текущего сезона главными трансферными целями для своего клуба босс "сливочных" определил защитника Иньиго Мартинеса ("Реал Сосьедад"), вингера Эдена Азара ("Челси") и форварда Харри Кейна ("Тоттенхэм").

Напомним, Себальос одобряет трансфер Неймара в "Реал". | soccernews.ru