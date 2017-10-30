Перес определил трех кандидатов для возможной замены Зидана

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил трех кандидатов для возможной замены главного тренера своей команды Зинедина Зидана.

Как информирует Diario Gol, босс королевского клуба уже начал планировать свои действия на случай, если текущий сезон окажется для "сливочных" провальным в плане результатов. В частности, Перес на случай расставания с наставником своей команды уже определил круг кандидатов на его замену - это Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Йоахим Лев (сборная Германии).

Напомним, Перес определился с позициями, которые "Реалу" необходимо будет укрепить летом. | soccernews.ru