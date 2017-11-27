Перес определил трех кандидатов на усиление атаки "Реала" в январе

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил трех кандидатов на усиление атаки своей команды в зимнее трансферное окно.

По сведениям испанской прессы, босс королевского клуба планирует подписать в январе одного из трех нападающих: Мауро Икарди ("Интер"), Алексиса Санчеса ("Арсенал") или Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"). Однако против этих подписаний уже выступил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, который хочет, чтобы новым "наконечником" атаки его команды стал Антуан Гризманн ("Атлетико").

Напомним, два хавбека "Реала" в январе хотят сменить команду. | soccernews.ru