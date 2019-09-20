Перес определил трёх кандидатов на замену Зидану

Теги реал мадридфлорентино пересзинедин зиданжозе моуриньюмассимилиано аллегрирауль

Перес определил трёх кандидатов на замену Зидану

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес составил шорт-лист из трёх специалистов, которые могут сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера "бланкос".

По информации Marca, руководитель королевского клуба рассматривает кандидатуры Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри и Рауля.

Напомним, что португалец и итальянец сейчас являются безработными, а испанец возглавляет дубль "Реала" - "Кастилью".

Контракт Зидана со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года, а его возможное увольнение обойдётся клубу в 80 миллионов евро.

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