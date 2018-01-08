Перес определил три кандидата на возможную замену Зидану
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил три кандидата на возможную замену главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, альтернативой французскому специалисту боссом королевсокго клуба были выбраны Йоахим Лев (сборная Германии), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Антонио Конте ("Челси"). При этом подчеркивается, увольнение Зидана будет возможным только в случае провального выступления "сливочных" в текущем сезоне.
Напомним, "Реал" не планирует пересматривать контракт Роналду. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги 18 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Шанс для глубокого резерва: в ответном матче Кубка Испании "Атлетико" принимает "Льейду"
-
Полуфинал Кубка Лиги: "Манчестер Сити" против главной сенсации турнира "Бристоля"
-
Новая роль "волшебника": О трансфере Коутиньо в "Барселону"
-
Официально: Коутиньо подписал контракт с "Барселоной"
Лента новостей
-
"Ливерпуль" интересуется вингером ПСЖ
-
Манчини прояснил будущее Кришито
-
Де Хеа намерен вернуться в Мадрид
-
Клопп может покинуть "Ливерпуль"
-
"Реал" вышел на контакт с окружением Азара
-
"Барселона" согласовала условия своего второго зимнего подписания
-
Селюк: "Для Каборе выступать в России - кайф"
-
"Реал" отказался от приобретения Аррисабалаги
-
Представитель Махреза: "Контакта с "Ливерпулем" не было"
-
"Барселона" готова перебить предложение "Манчестер Юнайтед" Гризманну
-
Селихов: "Не отпущу Зе Луиша в "Брайтон"
-
Побороться за Асенсио следующим летом будут готовы два европейских гранда
-
Туран может остаться в "Барселоне" еще на полсезона
-
Матчи против ПСЖ могут стать решающими для будущего Роналду в "Реале"
-
Манчини: "Интеру" пока не удается достичь уровня "Ювентуса" и "Наполи"
-
"Монако" назвал цену на Лемара
-
Пеле поздравил Коутиньо с переходом в "Барселону"
-
Зимой "Барселону" могут покинуть пять футболистов
-
Селюк: "Локомотив" только выиграет от ухода Эдера в "Лилль"
-
"Перестройка" от Переса: летом "Реал" могут покинуть пять игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11