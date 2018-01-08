Перес определил три кандидата на возможную замену Зидану

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Перес определил три кандидата на возможную замену ЗидануПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес определил три кандидата на возможную замену главному тренеру своей команды Зинедину Зидану.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, альтернативой французскому специалисту боссом королевсокго клуба были выбраны Йоахим Лев (сборная Германии), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Антонио Конте ("Челси"). При этом подчеркивается, увольнение Зидана будет возможным только в случае провального выступления "сливочных" в текущем сезоне.

Напомним, "Реал" не планирует пересматривать контракт Роналду. | soccernews.ru

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