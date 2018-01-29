Перес определился с альтернативами Неймару

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес определился с альтернативами форварду французского ПСЖ Неймару, который стал главной трансферной целью для него на следующее лето.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае провала переговоров по 25-летнему нападающему парижан босс королевского клуба будет готов переключить свое внимание на вингеров Эдена Азара ("Челси"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и другого игрока линии атаки Харри Кейна ("Ливерпуль"). При этом не исключается вариант, при котором все трое могут оказаться на "Сантьяго Бернабеу" по окончанию текущего сезона.

Напомним, Иско поставил ультиматум "Реалу". | soccernews.ru